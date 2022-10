Für Klima Hälfte der Moore bis 2040 wiedervernässen

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern muss nach Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) fast die Hälfte aller trockengelegten Moore bis 2040 wiedervernässen, um seine Klimaziele zu erreichen. «Von den 300.000 Hektar Mooren im Land werden wir alles daran setzen, 130.000 Hektar in die Renaturierung, in die Vernässung zu geben», sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag. Dabei gehe es nicht darum, die Flächen komplett unter Wasser zu setzen, sondern den Wasserstand so anzuheben, dass auf den heute oft landwirtschaftlich genutzten Flächen noch eine gewisse Nutzung möglich bleibe.

Die beiden größten zusammenhängenden und trockengelegten Moore in Mecklenburg-Vorpommern sind die Friedländer Große Wiese in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie die Lewitz südlich von Schwerin. Die Lewitz allein umfasst nach Worten von Backhaus rund 17.000 Hektar. Dort gebe es viel Landwirtschaft großer und kleiner Nutzer, dies müsse berücksichtigt werden, sagte er. Als größter Landwirt dort gilt ein Gestüt des einstigen Weltklasse-Springreiters Paul Schockemöhle mit mehreren Tausend Pferden.

Trockengelegte Moore gelten als die größte CO2-Quelle in Mecklenburg-Vorpommern. Ihnen wird ein Drittel aller klimaschädlichen Emissionen in dem Bundesland zugeschrieben. Das CO2 entweicht bei der Zersetzung von Torf, wenn dieser trocken liegt.

