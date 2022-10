Landkreis Rostock Polizisten stoppen stark überladenen Lkw an der A19

Plaaz (dpa/mv). Polizisten haben am Sonntagabend die Fahrt eines stark überladenen Lastwagen auf einem Rastplatz bei Plaaz (Landkreis Rostock) an der Autobahn 19 gestoppt. Beamten war das zu hohe Gewicht des Lkw aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Wiegen kam heraus, dass das Fahrzeug statt der erlaubten 3,5 Tonnen Gesamtgewicht 5,62 Tonnen schwer war. Dem 59 Jahre alten Fahrer untersagten sie, mit dem Lkw weiterzufahren. Ihn und den Halter erwartet ein Bußgeld im dreistelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:221003-99-987112/2 (dpa)