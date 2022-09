IHK-Präsident fordert schnelle Umsetzung der Energiehilfen

Schwerin (dpa/mv). Der geschäftsführende Präsident der Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern (IHK) fordert eine sofortige und konkrete Umsetzung der von der Bundesregierung angekündigten Hilfen in der Energiekrise. «Jetzt ist die Zeit für schnelles Handeln, für schnelle Entscheidungen. Jeder Tag zählt, denn den Unternehmern brennt der Kittel», sagte Matthias Belke auf dem Jahresempfang der IHK Schwerin am Freitag.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab sich in ihrem Grußwort selbstsicher, der geplante Rettungsschirm werde Planungssicherheit für die Wirtschaft herstellen und eine Energie- und Gaspreisbremse Bürger wie Unternehmen entlasten. «Die kommenden Monate werden sicherlich nicht einfach», sagte sie, aber sie sei überzeugt, dass man diese Zeit gemeinsam bewältigen werde.

