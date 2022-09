Vier Täter festgesetzt: Vorwurf des bandenmäßigen Diebstahls

Schwerin (dpa/mv). In Schwerin sind am Mittwoch vier mutmaßliche Täter festgenommen worden, die Süßigkeiten und Pflegeprodukte gestohlen haben sollen. Sie waren zuvor mit ähnlichen Vergehen in ganz Deutschland aufgefallen. Das Amtsgericht Schwerin hat am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Gruppe erlassen. Ihr wird nun bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Dies teilte die Schweriner Polizei am Freitag mit.

Die zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 33 bis 51 Jahren waren laut Polizeiangaben vergangene Woche Donnerstag beim Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft beobachtet worden. Am Mittwoch wurden sie von einem Ladendetektiv in Schwerin wiedererkannt. Der Beobachter alarmierte die Polizei, die die Gruppe und ihr Fahrzeug kontrollierte. Dabei wurden über 300 Pflegeprodukte und Süßwaren gefunden und sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass die Täter im gesamten Bundesgebiet bereits bei Straftaten mit ähnlichem Vorgehen aufgefallen waren.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-960039/2 (dpa)