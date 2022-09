Noch ein Unfall auf B111 auf Usedom: Verletzte und Sperrung

Pudagla (dpa/mv). Bei einer Frontalkollision sind auf der Insel Usedom zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, kam ein 55-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Transporter bei Pudagla auf der Bundesstraße 111 auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Es war innerhalb weniger Stunden der zweite schwere Unfall am Dienstag auf der B111, die die Hauptverkehrsader der Insel ist.

Der 55-Jährige aus Berlin wurde schwer verletzt und kam nach Greifswald in eine Klinik. Der 23-jährige Fahrer des anderen Autos kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Der Transporter hatte vorher schon eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte gerammt.

Die genaue Ursache war morgens noch unklar, die B111 war zwischen Pudagla und Neppermin rund zwei Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf 16 000 Euro geschätzt. Fahrer mussten über die B110 und Heringsdorf ausweichen.

Am Morgen waren auf der B111 bei Koserow ein Zug und ein Lkw zusammengestoßen, wobei neun Menschen verletzt worden waren. Dort war die B111 über rund zehn Stunden gesperrt, so dass es gar keine Umfahrungsmöglichkeiten auf der Insel gab. Diese Sperrung war gerade wieder aufgehoben worden, als der Unfall bei Neppermin passierte.

