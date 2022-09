Wirtschaft in MV legt überdurchschnittlich zu

Schwerin (dpa/mv). Ungeachtet der weltweiten Turbulenzen wegen des Ukraine-Krieges hat die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr kräftig zugelegt. Wie das Statistische Amt in Schwerin am Freitag unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 5,2 Prozent. Damit verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern nach Rheinland-Pfalz (plus 6,4 Prozent) den zweithöchsten Anstieg aller Bundesländer. In Deutschland legte das Bruttoinlandsprodukt, mit dem die volkswirtschaftliche Gesamtleistung ausgedrückt wird, im ersten Halbjahr um 2,8 Prozent zu.

Nach dem Corona-Schock im Jahr 2020, als das Bruttoinlandsprodukt im Nordosten pandemiebedingt um 3,7 Prozent eingebrochen war, hatte es 2021 mit 1,7 Prozent wieder ein leichtes Plus gegeben. Laut Statistik wurden 49,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit trug Mecklenburg-Vorpommern aber lediglich 1,4 Prozent zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands bei.

