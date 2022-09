Unfall mit Lkw und Bus: Ein Mensch in Lebensgefahr

Rostock (dpa/mv). In der Südstadt von Rostock sind drei Fahrzeuge bei einem Unfall zusammengestoßen. Dabei wurde am Mittwochmorgen mindestens ein Mensch lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Nach ersten Ermittlungen kollidierten auf der Landesstraße 132 an der Ortsausfahrt zur Autobahn 20 ein Auto, ein Lastwagen und ein Bus auf Leerfahrt miteinander. Die Unfallursache sei unklar, weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Bei der schwerstverletzten Person soll es sich um einen Insassen des Pkw handeln.

© dpa-infocom, dpa:220921-99-841363/2 (dpa)