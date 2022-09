Vorpommern-Greifswald Mann tot aus Hafenbecken in Kamminke geborgen

Kamminke (dpa/mv). Ein Mann ist am Dienstagabend tot aus dem Hafenbecken in Kamminke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geborgen worden. Der 66-Jährige war zuletzt auf einem Boot gesehen und dann als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Nach aktuellem Stand gebe es aber keine Hinweise auf eine Straftat.

