Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt.

Landkreis Rostock Gericht schickt mutmaßlichen Bankräuber von Rerik in U-Haft

Rerik (dpa/mv). Der mutmaßliche Bankräuber von Rerik (Landkreis Rostock) sitzt in Untersuchungshaft. Wie eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, hat das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 46-jährigen Mann aus der Region erlassen. Es bestehe der dringende Tatverdacht der schweren räuberischen Erpressung.

Der Mann hatte laut Polizei am Dienstag eine Bankfiliale in Rerik überfallen - war aber nicht weit gekommen. Der Täter hatte einen Mitarbeiter bedroht, Geld gefordert und war mit einer geringen Beute geflohen. Durch die genaue Täterbeschreibung - er hatte auf eine Maske verzichtet - und mit Einsatz eines Hubschraubers wurde der Mann nach kurzer Flucht per Fahrrad gefasst. Das Messer sei auch gefunden worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.

