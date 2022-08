Wenig geschickter Räuber kurz nach Banküberfall gefasst

Rerik (dpa/mv). Ein Bankräuber ist nach einem Überfall in Rerik (Landkreis Rostock) nicht weit gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde der 46-Jährige schon kurz nach dem Überfall am Morgen festgenommen. Durch die genaue Täterbeschreibung habe eine Hubschrauberbesatzung den Flüchtigen im Umfeld der Kleinstadt erkannt und die Beamten zu ihm geführt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der bereits polizeibekannte Mann die Bankfiliale mit einem Messer betreten, einen Mitarbeiter bedroht und Geld gefordert.

Nachdem er eine dreistellige Summe bekam, sei er per Fahrrad wieder geflüchtet - und saß 90 Minuten später schon mit Handschellen im Streifenwagen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein Haftbefehl für den 46-Jährigen beantragt wird, der auch auf eine Maskierung verzichtet hatte. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle über den Fall berichtet. Verletzt wurde niemand.

