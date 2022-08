Rostock Seawolves verpflichten Center Selom Mawugbe

Rostock (dpa/mv). Die Rostock Seawolves haben ihren dritten Zugang für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet: Center Selom Mawugbe soll die Mecklenburger verstärken, teilte der Verein am Freitag mit. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner mit ghanaischen Wurzeln erhält in Rostock einen Einjahresvertrag. «Selom ist jemand, den wir lange gesucht haben. Vom Spielertyp her ist er genau das, was wir unbedingt haben wollten», sagte Coach Christian Held über den Neuen.

Zwar müsse sich der Spieler in Europa sicherlich erst noch beweisen, meinte Held weiter. «Wir wollen ihn weiterentwickeln und hoffen, dass er bei uns dann den Durchbruch schafft.»

