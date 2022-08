Neubrandenburg (dpa/mv). Diskuswerferin Claudine Vita darf bei der Heim-EM der Leichtathleten in München (15. bis 21. August) um eine Medaille kämpfen. Die 25-Jährige vom SC Neubrandenburg wurde am Freitag in das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) berufen. Erst vor zwei Wochen hatte Claudine Vita bei der WM in Eugene (USA) mit ihrem fünften Platz überzeugt.

© dpa-infocom, dpa:220805-99-287875/2 (dpa)