Ministerpräsidentin Schwesig besucht Rostocker Seehafen

Rostock. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) macht auf ihrer einwöchigen Sommerreise am Freitag (ab 10.00 Uhr) im Rostocker Seehafen Station. Dort steht unter anderem eine Hafenrundfahrt und ein Besuch beim Stahlrohrbauer EEW Special Pipe Constructions auf dem Programm. An dem Standort können Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 10 Metern, einer Länge von bis zu 120 Metern und einem Gewicht von bis zu 1500 Tonnen hergestellt werden.

Am Donnerstag hatte sich Schwesig im Süden Vorpommerns über die Probleme der Landwirtschaft informiert. Zum Tourabschluss besucht sie dann am Samstag den Tag der Feuerwehr in Ribnitz-Damgarten und am Abend in Ludwigslust das Kleine Fest im großen Park, die publikumsträchtigste Veranstaltung im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

© dpa-infocom, dpa:220804-99-276418/3 (dpa)