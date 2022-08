Arbeiter bei Unfall auf Schiff von Stahlplatten erschlagen

Sassnitz. Bei einem Arbeitsunfall auf einem Schiff im Fährhafen Sassnitz/Mukran auf Rügen ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kippten am Mittwoch in einem Lagerraum mehrere Stahlplatten auf den Mann. Nach ersten Erkenntnissen soll er dort zuvor allein die Sicherungen an den Platten mit einem Werkzeug gelöst haben. Der Grund sei noch unklar. Eine Platte ist den Angaben zufolge 1,50 Meter mal 3,0 Meter groß und wiegt zwischen 300 und 500 Kilogramm.

Andere Kollegen hätten den Unfall bemerkt und erste Hilfe geleistet. Der 1990 geborene Mann wurde jedoch so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Das Schiff sei unter liberianischer Flagge unterwegs, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

