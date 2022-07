1000 Lehrer drücken die Schulbank bei Sommerakademie

Schwerin (dpa/mv). Während ihre Schüler Ferien haben, drücken rund 1000 Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern die Schulbank. Sie nehmen an der dreitägigen Sommerakademie auf Schloss Ulrichshusen und in der Grundschule Moltzow (beides Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) teil, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Die Sommerakademie endet demnach am Mittwoch. Es sei das erste Angebot in Präsenz seit Beginn der Corona-Pandemie 2020. Die Themen der Vorträge und Workshops reichen den Angaben zufolge von Gesundheit über Demokratiebildung und Nachhaltigkeit bis hin zu Pädagogik, Musik, Sicherheit und Schulrecht.

