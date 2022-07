Größere Schlägerei bei Schützenfest: Zwei Verletzte

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv). Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei unter etwa 30 Menschen in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) wegen einer ganzen Reihe von Straftaten. Bei dem Vorfall auf einem Schützenfest in der Nacht zu Sonntag wurden zwei 43 und 25 Jahre alte Männer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der Jüngere erlitt schwere Verletzungen, beide Geschädigten kamen in eine Klinik.

Insgesamt nahm die Polizei sieben Strafanzeigen auf. So wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und sexuellen Belästigung ermittelt. Ein Großteil der Beteiligten soll stark angetrunken gewesen sein. Eine Frau hatte die Polizei nach dem Fest alarmiert.

