Unfall E-Bike-Fahrer aus der Schweiz stirbt an der Seenplatte

Hinrichshagen (dpa/mv). Ein Urlauber aus der Schweiz ist am Sonntag vermutlich bei einem Sturz mit seinem E-Bike bei Hinrichshagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) um Leben gekommen. Zeugen hatten laut Polizei einen bewusstlosen Mann mit Kopfverletzungen entdeckt und sich an die Rettungsleitstelle gewandt. Die Versuche von Ersthelfern und Notarzt, den 65 Jahre alten Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Radfahrer, der einen Helm getragen hatte, starb an der Unfallstelle.

