Juni-Bilanz Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen in MV bekannt

Schwerin/Kiel (dpa/mv). Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag (10.00 Uhr) die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbslosen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter gesunken ist. Als Grund gilt unter anderem die beginnende Hochsaison im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern.

Ende Mai hatte die Regionaldirektion 54.800 Erwerbslose im Nordosten gemeldet. Das war der niedrigste Stand in einem Mai seit der Wiedervereinigung. Die Quote sank von 6,9 Prozent im April auf 6,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie in MV 8,1 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-851518/2 (dpa)