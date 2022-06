Fahrer von Zement-Lkw stirbt bei Unfall: A20 gesperrt

Neubrandenburg (dpa/mv). Der Fahrer eines mit Zement beladenen Lastwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg tödlich verunglückt. Das Fahrzeug durchbrach am Mittwoch plötzlich die Mittelleitplanke und stürzte quer über beide Fahrbahnen auf die Seite, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Die Autobahn sei zwischen den Abfahrten Friedland und Neubrandenburg-Ost seit dem Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was zu langen Staus führte.

Die Unfallursache sei noch unklar. Der Lkw-Fahrer wurde noch mit schweren Verletzungen geborgen, sei aber später an den Folgen des Unfalls gestorben. Die Bergung des Fahrzeugwracks werde noch längere Zeit andauern, dazu wurde ein Spezialkran angefordert. Die Pkw, die im Stau standen, seien abgeleitet worden. Eine Reihe von Lastwagen stehe aber noch im Stau.

Der Fahrer war mit dem Lkw in Richtung Norden unterwegs gewesen. Ein Spezialist der Dekra soll die genaue Unfallursache herausfinden.

