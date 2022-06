Neue ZDF-Vorabendserie «Willkommen im Hotel Mondial»

Schwerin (dpa/mv). Eine neue Vorabendserie des ZDF wird in Schwerin gedreht. Die Serie mit dem Arbeitstitel «Willkommen im Hotel Mondial» soll zwölf Folgen umfassen, wie das Stadtmarketing der Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Diese sollen demnach im kommenden Winter jeweils mittwochs um 19.25 Uhr ausgestrahlt werden. Dreharbeiten gibt es den Angaben zufolge auch in Geesthacht bei Hamburg.

Zum Inhalt: Die junge Lara (Joy Ewulu) ist auf der Suche nach Spuren ihrer Vergangenheit und hat eine Stelle im Hotel Mondial angenommen. Sie will mehr über jene schicksalhafte Zeit erfahren, als sie in diesem Hotel ihrer leiblichen Mutter entrissen wurde.

Produzent Johannes Pollmann erklärte, Schwerin habe die Produktionsfirma vor allem mit der Schönheit der Stadt mit den Seen, dem Schloss und der zauberhaften Altstadt überzeugt. «Gleichzeitig sehen wir in Schwerin eine lebendige moderne deutsche Stadt mit allen Facetten.» Ihr medial noch unverbrauchter Charme biete eine ideale Basis für den Kosmos der Serie.



Antje Naß von der Film Commission MV, die Produktionsfirmen unter anderem bei der Suche nach Drehorten unterstützt, erklärte: «Nach langer Zeit kommt endlich wieder eine Serie nach Schwerin. Wir freuen uns, dass die intensive gemeinsame Vorarbeit mit dem Stadtmarketing Schwerin jetzt Früchte trägt und unsere Landeshauptstadt zum Dreh- und Handlungsort wird.»

Katharina Lawrenz vom Stadtmarklung verspricht sich von der Serie eine touristische Werbung. «Die schönen Bilder werden dazu beitragen, Schwerin deutschlandweit bekannter zu machen und das Interesse an der Stadt sowohl als Städtereiseziel als auch als Standort langfristig positiv zu beeinflussem», sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-850193/2 (dpa)

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.