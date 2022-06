Kommune Stichwahl in Greifswald: Bürgermeister oder Bürgermeisterin?

Greifswald. Grüner Amtsinhaber oder CDU-Frau? Am Sonntag entscheidet sich in der Stichwahl, wer in den kommenden sieben Jahren das Greifswalder Rathaus leitet. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Stefan Fassbinder den erforderlichen Stimmenanteil von mehr als der Hälfte knapp verpasst (48,5 Prozent). Die zweitmeisten Stimmen bekam Madeleine Tolani für die CDU (33,1 Prozent).

Der Historiker Fassbinder wird von SPD und Linken unterstützt. Der 55-Jährige ist seit 2015 Oberbürgermeister der viertbevölkerungsreichsten Stadt im Nordosten. Damals hatte er mit nur 15 Stimmen Vorsprung gewonnen und die CDU nach 25 Jahren aus dem Rathaus verdrängt. Die 41 Jahre alte Tolani ist Juraprofessorin in Wismar und seit 2019 Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft.

Fünf weitere Kandidaten und Kandidatinnen sind nach dem ersten Wahlgang bereits aus dem Rennen.

