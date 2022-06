Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter im Nordosten

Neubrandenburg/Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald eine Warnung vor schweren Gewittern herausgegeben. "Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen", teilte der DWD am Samstag in Potsdam mit. Auch örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Der Wetterdienst rief die Menschen in der betroffenen Region auf, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Wer trotz des vorhergesagten Gewitters draußen unterwegs ist, soll Abstand von Gebäuden, Bäumen und Hochspannungsleitungen halten. Am besten sei es jedoch, man halte sich nicht im Freien auf.

Auf den Internetseiten des DWD hieß es zudem, dass im Tagesverlauf eng begrenzte Starkregen von um die 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter und Windböen von um die 60 Stundenkilometer sowie kleinkörniger Hagel möglich seien.

© dpa-infocom, dpa:220625-99-797656/3

