Rund 170 Teilnehmer bei 26. Hanse-Tour Sonnenschein

Rostock. In Rostock startet am Mittwoch (08.00 Uhr) die 26. Ausgabe der Hanse-Tour Sonnenschein zugunsten krebs- und chronisch kranker Kinder. Es werden rund 170 Teilnehmer erwartet, mit Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) an der Spitze. Die viertägige Fahrradtour beginnt wie stets in der Hansestadt und führt am ersten Tag über Bützow und Schwerin nach Hagenow. Die dortige Kaserne steht für die Übernachtungen während der Tour bereit und ist auch der Startpunkt der drei Tagestouren.

Am zweiten Tag steht eine Rundtour über Lübtheen und Zarrentin am Schaalsee auf dem Programm. Am dritten Tag geht es über Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Plate. Am Samstag dann führt die Route über Wismar zunächst nach Bad Doberan. Beim Stadtfest soll dort die aktuelle Summe der Spenden bekanntgegeben werden. Die Hanse-Tour endet am Abend vor dem Rathaus in Rostock.

In der 25-jährigen Geschichte sind schon mehr als 2,5 Millionen Euro für die Unterstützung kranker Kinder und ihrer Familien sowie die Erforschung von Kinderkrankheiten eingeworben worden.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-746656/3

