Berlin. Die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt in Mecklenburg-Vorpommern für weitere vier Wochen. Die Landesregierung verlängerte die Corona-Landesverordnung bei ihrer auswärtigen Sitzung am Dienstag in Berlin entsprechend, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss sagte.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-742441/2

