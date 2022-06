Musik Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beginnen in Neubrandenburg

Neubrandenburg. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnen heute ihre erste Sommersaison ohne Corona-Beschränkungen seit zwei Jahren in der Konzertkirche Neubrandenburg. In den kommenden drei Monaten sind 141 Konzerte an 60 Orten - von der Dorfkirche bis zur Reithalle des Landgestüts Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) - angekündigt.

Der Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian prägt als Preisträger in Residence den Festspielsommer mit allein 24 Konzerten. Er ist auch der Solist des Eröffnungskonzertes. Mit ihm spielt in Neubrandenburg die NDR Radiophilharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Andrew Manze. Auf dem Programm stehen Jean Sibelius’ spätromantisches Violinkonzert und Edward Elgars Sinfonie Nr. 2. Außerdem soll eine Festspiel-Ouvertüre erklingen, die Tjeknavorians Vater Loris für seinen Sohn zu diesem Anlass komponiert hat, wie die Festspiele mitteilten. Das Konzert wird live auf NDR Kultur im Radio übertragen.

