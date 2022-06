Hansa Rostock gewinnt zweiten Test mit 6:1

Schwerin. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Beim Oberliga-Aufsteiger Dynamo Schwerin gewannen die Profis am Freitag vor 3000 Zsuchauern souverän mit 6:1 (3:0). Für die Rostocker trafen Hanno Behrens (4.), Ridge Munsy (6.), John Verhoek (16.), Theo Martens (47., 70.) und Pascal Breier (64.). Am kommenden Freitag reist Hansa in ein zehntägiges Trainingslager nach Schladming in Österreich.

