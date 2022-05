Zwei Verletzte bei Bootsunfall in Schleuse Mirow

Waren. Bei einem Bootsunfall in der Schleuse Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Samstag zwei Frauen verletzt worden. Ihr mit insgesamt vier Personen besetztes Motorboot sei am Vormittag bei der Einfahrt in die Schleuse aus noch ungeklärter Ursache gegen ein dort bereits liegendes Boot gefahren, teilte die Wasserschutzpolizei in Waren mit. Dabei seien die beiden Frauen im Alter von 54 und 55 Jahren mit ihren Füßen zwischen Boot und Schleusenwand geraten. Sie wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

