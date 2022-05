Parkhaus-Brand: Verdächtiger in U-Haft

Schwerin. Nach dem Feuer in einem Parkhaus, das zu einem Einkaufszentrum in Schwerin gehört, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann erlassen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung.

Der Beschuldigte soll einen seit mehreren Monaten abgestellten Pkw am Samstag in Brand gesetzt haben. Er soll in dem Wagen geraucht und dann innen Feuer gelegt haben. Durch die Hitzeentwicklung des vollständig ausgebrannten Fahrzeugs wurde das Parkhaus stark beschädigt. Die Schäden am Gebäude würden noch von einem Statiker begutachtet.

Ein Hinweis einer Zeugin habe die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht. Der 24-Jährige habe angegeben, beim Rauchen eingeschlafen und erst aufgewacht zu sein, als der Wagen brannte. Wegen des Feuers musste auch ein Supermarkt evakuiert werden.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-409551/2

