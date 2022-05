Motorradfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich schwer

Tornowhof. Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beim Überholen gegen ein nach links abbiegendes Auto geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 44-Jährige sei nach dem Unfall am Sonntag in Tornowhof in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Ein 81-jähriger Autofahrer, der zuvor abgebogen war, wollte den Polizeibeamten dabei helfen, das Motorrad von der Straße zu räumen. Dabei sei er gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Zudem sei sein Sohn zur Unfallstelle gekommen - allerdings unter Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei fast 1,4 Promille. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde eingezogen. Gegen ihn werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220522-99-391617/2

