Anne-Sophie Mutter mit US-Orchester auf Usedom

Peenemünde. An einem symbolträchtigen Ort wird die Violinistin Anne-Sophie Mutter am Samstag (20.00 Uhr) gemeinsam mit dem New York Philharmonic Orchestra auftreten. Für das Konzert werden die Besucherinnen und Besucher in der ehemaligen NS-Raketenstation Peenemünde empfangen, wie der Veranstalter mitteilte. Ausgerechnet hier soll Mutter das von ihrem früheren Ehemann André Previn für sie komponierte Violinkonzert "Anne-Sophie" spielen. Previn floh 1938 vor den Nazis.

"Sein Violinkonzert in Peenemünde mit einem amerikanischen Orchester und einem niederländischen Dirigenten aufzuführen, ist ein herausragender und unvergesslicher Moment in meiner Karriere", sagte Mutter laut Mitteilung. "Vor allem aber setzt dieses Konzert ein starkes Zeichen für die deutsch-amerikanische Verständigung." Das Konzert ist Teil eines fünftägigen Besuchs des US-amerikanischen Orchesters auf Usedom.

