Fünftägige Residenz der New York Philharmonic beginnt

Peenemünde. Klassische Klavierklänge und virtuose Violinenstücke erwarten die Besucher und Besucherinnen am Wochenende auf Usedom. Am Freitag (20.00 Uhr) startet die Konzertreihe des New York Philharmonic Orchestra im Kraftwerk Peenemünde. Bei der ersten Vorstellung präsentiert sich neben dem Orchester auch Jan Lisiecki am Klavier.

Am Samstag und Sonntag folgen dann weitere Auftritte gemeinsam mit der Violinistin Anne-Sophie Mutter und dem Bariton Thomas Hampson. Vom 20. bis zum 24. Mai gibt das Orchester unter der Leitung von Dirigent Jaap van Zweden auf Usedom Konzerte. Die fünftägige Residenz solle ein Zeichen für Freiheit, Frieden und Vielfalt setzen, teilte der Veranstalter mit. Ihr Orchester sei das erste, das seit der Pandemie aus den USA ausgereist sei, sagte die Geschäftsführerin der New York Philharmonic. Umso größer sei die Freude auf die Konzerte.

Am Montag und Dienstag folgen zwei Kammerkonzerte in Heringsdorf und Wolgast, bei denen das Orchester mit Musikerinnen und Musikern der Baltic Sea Philharmonic zusammen auftreten wird.

© dpa-infocom, dpa:220519-99-356112/2

