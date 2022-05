Angezündete Frau: Staatsanwältin verlangt 13 Jahre Haft

Neubrandenburg. Im Prozess um eine in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren für den Angeklagten gefordert. Der 56-jährige Polizist sei des "versuchten Mordes mit Verdeckungsabsicht" und der gefährlichen Körperverletzung schuldig, sagte die Vertreterin der Anklage am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Der Angeklagte habe sein Saubermann-Image aufrechterhalten wollen und sei dafür bereit gewesen, über Leichen zu gehen. Die 33-jährige Frau, die ein Kleinkind von dem Mann hat, überlebte die Attacke im Oktober 2021 mit schweren Brandverletzungen. Das ebenfalls anwesende Kind und dessen Großmutter wurden gerettet.

Der Mann aus dem Landkreis Rostock hatte gestanden, die 33-Jährige, mit der er einmal ein sexuelles Verhältnis gehabt hatte, sowie deren Mutter überraschend besucht und beide im Streit attackiert zu haben. Er bestritt aber vor Gericht, die Frau in Brand gesetzt zu haben. Er habe nur seine Spuren mit dem Feuer im Wohnungsflur beseitigen wollen und das Feuer sei erloschen gewesen, als er geflohen sei. Im Streit ging es um die Vaterschaft für das einjährige Kind.

Der Angeklagte wurde nach der Flucht an seinem Wohnort gefasst. Die Plädoyers der Verteidigung dauerten noch an. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-320990/2

