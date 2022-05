Zwei Lotto-Gewinne im Landkreis Rostock binnen einer Woche

Ein Lottoschein und ein Kugelschreiber liegen in einer Annahmestelle auf dem Tresen.

Rostock. Nur vier Tage nach einem Eurojackpot-Gewinn im Landkreis Rostock gibt es dort einen weiteren Lotto-Gewinn über einer halben Million Euro. Mehr als 660.000 Euro war ein Gewinnerlos bei der Ziehung am Samstag wert, wie Lotto Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte. Ob es sich um eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft handele, könne man nicht sagen. Alle sechs Gewinnzahlen waren angekreuzt: 25-30-34-37-39-49.

Neben dem Gewinner-Los aus dem Landkreis Rostock wählten auch Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz die sechs richtigen Zahlen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es der achte Großgewinn des Jahres. So werden alle Gewinne ab 50.000 Euro bezeichnet. Erst am 10. Mai hatte ein Spieler aus dem Landkreis Rostock mehr als 600.000 Euro beim Eurojackpot gewonnen.

