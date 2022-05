Sonniger Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern

Am Leuchtturm Dornbusch zeigt sich der Himmel am frühen Morgen in roten Pastellfarben.

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich am Sonntag auf jede Menge Sonnenschein freuen. Gebietsweise kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zwar zwischendurch auch Wolken geben. Es bleibt jedoch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad an der See und bei 18 bis 22 Grad im Landesinneren.

Für den Montag erwartet der DWD Wolkenfelder. Zum Abend nimmt die Bewölkung immer weiter zu. In der Nacht zu Dienstag kann es dann Schauer geben.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-294179/2

