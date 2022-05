Internationaler Museumstag: Über 50 Museen in MV machen mit

Schwerin. Unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" beteiligen sich mehr als 50 Museen in Mecklenburg-Vorpommern am Internationalen Museumstag am Sonntag. "Passender könnte das diesjährige Motto nach zwei Jahren Pandemie nicht sein. Die Museen warten darauf, (wieder-)entdeckt zu werden", sagte ein Sprecher des Landesmuseumsverbands. Insgesamt sind demnach rund 150 digitale wie analoge Aktionen in 44 Orten in Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Neben speziellen Führungen und Mitmach-Aktionen bieten einige Häuser zum 45. Internationalen Museumstag freien Eintritt an. So auch das Marinemuseum in Stralsund. Auf der Insel Dänholm, zwischen Festland und Rügen, können Besucher in einer ehemaligen Kaserne in die Marinegeschichte eintauchen. Das Museum zeigt Originalobjekte aus der militärischen Seefahrt wie Uniformen und Waffen sowie Fotos, Filme und Dokumente. Zu den Attraktionen zählen außerdem ein Marinehubschrauber und ein Torpedoschnellboot.

Ziel des Museumstag sei es, auf die Arbeit der Häuser aufmerksam zu machen. In den Museen werde Kultur- und Naturgut gesammelt, erforscht und für nächste Generationen bewahrt. "Diese wichtige Arbeit wurde auch geleistet, als die Museen pandemiebedingt für den Publikumsverkehr geschlossen oder nur eingeschränkt besuchbar waren", erklärte ein Sprecher des Museumsverbands in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Großteil der Museen im Nordosten sei fast die Hälfte des vergangenen Jahres coronabedingt geschlossen gewesen. Laut Verband waren statt der sonst üblichen knapp drei Millionen Besucher weniger als 1,5 Millionen gekommen.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-293475/2

