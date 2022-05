Arbeitsmarktentwicklung: Land und Arbeitsagentur berichten

Schwerin. Über Entwicklungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die Chefin der Arbeitsagentur im Norden, Margit Haupt-Koopmann, am Freitag berichten. Beim 18. sogenannten Arbeitsmarktfrühstück in der Hochschule der Bundesagentur in Schwerin soll es auch um Chancen und Herausforderungen im Land gehen. Zu dem Treffen werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet.

Laut den Zahlen der Agentur für April gab es im Nordosten zuletzt 56.900 Arbeitslose, was einer Quote von 6,9 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenzahlen waren zum Vormonat gesunken, jedoch fiel die sogenannte Frühjahrsbelebung in anderen Regionen Deutschlands noch stärker aus. Mecklenburg-Vorpommern hatte laut Arbeitsagentur unter den Bundesländern die dritthöchste Arbeitslosenquote. Höher war sie nur in Berlin (8,7) und Bremen (9,9).

