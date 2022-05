FC Hansa Rostock verlängert mit Ryan Malone bis 2023

Rostock. Innenverteidiger Ryan Malone bleibt Hansa Rostock auch über diesen Sommer hinaus erhalten. Wie der mecklenburgische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, hat der 29 Jahre alte US-Amerikaner seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Aufsteiger um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der Profi, der im Vorjahr vom VfB Lübeck nach Rostock gekommen war, absolvierte bisher 24 Pflichtspiele für den FC Hansa, in denen er gute Leistungen und zwei Torvorlagen zum Rostocker Klassenverbleib beisteuerte.

"Ryan hat sich in der vergangenen Saison zu einer festen Größe in unserer Defensive entwickelt. Auf und neben dem Platz überzeugt er mit Ehrgeiz, Fleiß und Kampfgeist", lobte Sportvorstand Martin Pieckenhagen den routinierten Abwehrspieler. Der ist froh über sein neues Arbeitspapier. "In Rostock zu bleiben, war für mich eine leichte Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl und freue mich, auch im kommenden Jahr für Hansa auflaufen zu dürfen", betonte Malone.

