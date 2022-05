Schwesig gratuliert neuer DGB-Chefin Fahimi zur Wahl

Schwerin. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat der neuen Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, Yasmin Fahimi (SPD), zu ihrer Wahl gratuliert. "Eine starke & kluge Frau an der Spitze des DGB ist gut für eine sozial gerechte Arbeitswelt", schrieb Schwesig am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie freue sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

Die 54-jährige SPD-Bundestagsabgeordnete Fahimi erhielt beim DGB-Bundeskongress am Montag in Berlin 93,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Vor den rund 400 Delegierten forderte Fahimi einen "Masterplan aus einem Guss für sozialen Fortschritt in unserem Land". Zugleich kritisierte sie die Ampelkoalition für die geplante deutliche Aufstockung des Wehretats. In ihrer Grundsatzrede machte sie sich zudem für einen grundlegenden Umbau der deutschen Wirtschaft stark.

