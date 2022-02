Stralsunder Bürgerschaft entscheidet über Kauf der Werft

Ein Transparent mit der Aufschrift „Ohne Menschen keine Werft“ hängt am Zaun der MV Werften.

Stralsund. Die Stralsunder Bürgerschaft entscheidet am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) über den geplanten Kauf der Werft am Strelasund. Der bisherige Eigner, die MV-Werften-Gruppe, hatte am 10. Januar Insolvenz angemeldet. Laut Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sollen sich auf dem weitläufigen Gelände mehrere Firmen aus dem maritimen Bereich ansiedeln. Die Stadt hat bereits rund zehn Millionen Euro für den Kauf der Flächen im Haushalt eingestellt.

Badrow hatte aber betont, dass nicht nur die Grundstücke, sondern auch die Hallen und die Betriebsmittel übernommen werden. Es sei eine Stärke des künftigen Modells, dass die Stadt nicht mehr von einem Anbieter oder einem spezifischen Produkt abhängig sei.

