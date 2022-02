OB fest entschlossen: Stadt wird Werftgelände übernehmen

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hat sich fest entschlossen gezeigt, dass die Stadt das Gelände der insolventen MV-Werften-Gruppe am Stralsund übernehmen wird. "Wir kaufen nicht nur Grundstücke, sondern natürlich auch die Hallen und die Betriebsmittel", sagte Badrow am Freitag nach einer Betriebsversammlung in einer Werfthalle. Er sei gleichzeitig zuversichtlich, dass auch künftig in Stralsund Schiffe gebaut werden. Details zum Kaufpreis oder den Interessenten nannte er nicht. Er ging aber davon aus, dass die Absichtserklärungen der Interessenten dafür genügend belastbar sind.

Am 10. Januar hatte MV Werften mit den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund Insolvenz angemeldet und damit das vorläufige Insolvenzverfahren in Gang gesetzt. Am kommenden Dienstag soll nun das reguläre Insolvenzverfahren starten, gleichzeitig sollen die Transfergesellschaften ihre Arbeit beginnen. Deren Laufzeit ist zunächst auf vier Monate ausgelegt.

