Polizei verhaftet 34-Jährigen: Verdachts des Drogenhandels

Neustrelitz/Neubrandenburg. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Polizei einen 34-Jährigen in Neustrelitz nach einer Durchsuchung vorläufig festgenommen. Insgesamt seien 50 Beamte bei der Durchsuchung von sieben Objekten in Neustrelitz und Wesenberg im Einsatz gewesen, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Freitag mit. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wurde hierbei den Angaben zufolge durch Kollegen des Landesbereitschaftspolizeiamtes und einen Beamten des Landes Brandenburg mit einem Banknotenspürhund unterstützt.

Beschlagnahmt wurden demnach 7 Kilogramm Marihuana im Wert von etwa 70.000 Euro, 47.000 Euro in bar, vier Schreckschusswaffen, neun Messer und verschiedene Speichermedien. Die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg erließ laut Polizei einen Haftbefehl. Gegen einen weiteren Mann im Alter von 35 Jahren sei zudem ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, bei ihm wurden den Informationen zufolge geringe Mengen Amphetamine festgestellt.

