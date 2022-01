Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchim: Telefonanlage gestört

Parchim. Die telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist wegen einer Störung stark eingeschränkt. "Der Netzbetreiber arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der technischen Störung. Zeitgleich arbeitet der Landkreis an einer online-basierten Lösung mittels Tool in der Terminvereinbarung zur Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle", teilte der Landkreis am Freitag in Parchim mit. Viele Anrufe in Folge der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest sowie die Folgen des Cyberangriffes im vergangenen Jahr erschweren die Lage demnach zusätzlich.

"Wöchentlich erreichen derzeit mehr als 21.000 Anrufe den Landkreis Ludwigslust-Parchim, was das Telefonnetz an seine Belastungsgrenze bringt", so eine Sprecherin des Landkreises.

