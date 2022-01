Mann auf Autobahnparkplatz mutmaßlich erstochen

Schremheide. Ein Mann ist am späten Donnerstagabend auf dem Parkplatz Schremheide an der A24 (Landkreis Ludwigslust-Parchim) getötet worden. Vermutlich wurde er von einem anderen Mann erstochen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte am Freitagmorgen, es sei offenbar zwischen zwei Ukrainern in einem Transporter zu einem Streit gekommen. Dabei sei einer der Männer mit einem Messer getötet worden. Der andere sei vorläufig festgenommen worden. Im Laufe des Freitags sollte über einen Haftantrag entschieden werden. Zeugen würden vernommen.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-795188/2

