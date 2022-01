Verkehr Glätte-Unfälle an Mecklenburgischer Seenplatte

Neubrandenburg. Glatte Straßen haben an der Mecklenburgischen Seenplatte am Donnerstag für eine Reihe von Unfällen gesorgt. Nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg gab es zwischen 15.00 und 22.00 Uhr insgesamt 15 Unfälle mit zwei Schwerverletzten. Bei Penkun verunglückte ein Lastwagen, der die Mittelschutzplanke durchbrach. Der Fahrer blieb unversehrt. Zu den Unfällen kam es nach Angaben der Polizei meistens durch "nicht angepasste, zu hohe Geschwindigkeit bei winterglatten Fahrbahnen".

