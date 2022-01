Drei Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr

Greifswald. Ein 70-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und hat dabei einen Unfall verursacht. Insgesamt wurden drei Menschen dabei verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war am Mittwochabend von Greifswald in Richtung Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur fuhr. Dort stieß das Auto seitlich gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, überschlug sich und blieb neben der Straße stehen. Der 70-Jährige sei schwer, sein Mitfahrer leicht verletzt worden, hieß es. Die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

