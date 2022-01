Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Teterow. Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend auf der Kreisstraße 44 im Landkreis Rostock tödlich verunglückt. Sein Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann, der allein unterwegs war, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle in der Nähe von Teterow. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt, stürzte auf die Fahrbahn und blockierte diese.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-762554/2

