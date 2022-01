Pasewalk. Ein 81-jähriger Fußgänger ist im Kreis Vorpommern-Greifswald von einem Auto angefahren worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Unfall in Pasewalk hatte sich bereits am Montag ereignet, doch der per Hubschrauber ins Krankenhaus gebrachte Mann starb erst am Dienstagabend, wie die Polizei nun mitteilte. Die genauen Umstände des Unfalls waren weiterhin unklar.

