Senioren attackiert und beraubt: Verdächtiger festgenommen

Ein Polizist fotografiert in der Tatwohnung Spuren.

Rostock. Die Polizei hat den mutmaßlichen Messerstecher gefasst, der am Sonntag in Rostock Senioren überfallen haben soll. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, handelt es sich um einen 37-jährigen Rostocker, der in seiner Wohnung festgenommen wurde. Gegen den Mann wurde bereits ein Haftbefehl beantragt.

Hinweise auf die Veröffentlichung von Fahndungsfotos hätten den Erfolg gebracht. Diese waren entstanden, als der Tatverdächtige Geld mit den erbeuteten Bankkarten abheben wollte. Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Zum Motiv wurden noch keine Angaben gemacht.

Am Sonntagnachmittag waren erst eine 66 Jahre alte Frau an ihrem Wohnhaus und danach ein 82-jähriger Mann im Stadtteil Evershagen niedergestochen und beraubt worden. Laut Polizei hatte sich der Täter unter anderem als Paketbote ausgegeben. Den Senioren, die beide schwer verletzt wurden, waren Geldkarten gestohlen worden.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-753599/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern