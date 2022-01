Lauterbach: Warn-App kann Omikron-Welle entschleunigen

Eine Corona-Warn-App zeigt auf einem Handy ein erhöhtes Risiko an, mit einer an Corona infizierten Person Kontakt gehabt zu haben.

Schwerin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Corona-Warn-App weiter als wichtig für die Pandemie-Bekämpfung an. Auch vor dem Hintergrund einer Häufung an Warnungen bei Bürgerinnen und Bürgern wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante komme die Corona-Warn-App "jetzt genau zur richtigen Zeit. Gerade wenn es so viele Warnungen gibt, die dann zu Testungen führen, ist das ein ganz wichtiger Baustein zur Entschleunigung der galoppierenden Pandemie", sagte der SPD-Politiker am Montag in Schwerin bei einer Pressekonferenz mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Staatskanzlei.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-745210/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern