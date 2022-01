Stefan Beinlich Losfee im Fußballpokal von MV

Rostock. Der ehemalige Nationalspieler Stefan Beinlich lost das Viertelfinale im diesjährigen Fußballpokal von Mecklenburg-Vorpommern aus. Das teilte der Landesfußballverband (LFV) am Montag mit. Die Veranstaltung mit dem einstigen Profi des FC Hansa Rostock findet am 25. Januar um 12.30 Uhr in der Lübzer-Loge des Rostocker Ostseestadions statt und wird vom LFV auf Facebook und Instagram übertragen. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht zugelassen.

Im Wettbewerb stehen die Oberligisten Greifswalder FC, Rostocker FC, TSG Neustrelitz und FC Mecklenburg Schwerin, die Verbandsligisten SV Pastow, Malchower SV und FSV Bentwisch sowie der Landesligist FSV Malchin. Der Pokalgewinner startet in der nächsten Saison im DFB-Pokalwettbewerb.

